venerdì, 30 Gennaio , 26
lazio-genoa-in-campo-nel-deserto,-lo-stadio-olimpico-e-vuoto
Lazio-Genoa in campo nel deserto, lo stadio Olimpico è vuoto

Lazio-Genoa in campo nel deserto, lo stadio Olimpico è vuoto

DALL'ITALIA E DAL MONDOLazio-Genoa in campo nel deserto, lo stadio Olimpico è vuoto
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Lazio-Genoa in campo davanti allo stadio Olimpico deserto. Sugli spalti, per il match di oggi 30 gennaio, poche migliaia di tifosi biancocelesti: lascia il segno la contestazione contro la gestione societaria, montata ancor di più in questi giorni di calciomercato. Alla fine del riscaldamento i giocatori capitolini sono comunque andati a salutare i pochi tifosi presenti allo stadio. La Curva Nord, zoccolo duro del tifo laziale, ha organizzato il ritrovo a Ponte Milvio, con l’obiettivo di tifare da lontano. I supporters hanno acceso fumogeni e torce ed esposto anche uno striscione con scritto: “Sognare non è reato”. 

 

“L’Olimpico deserto? Bisogna andare oltre. La Lazio ha un ambiente con un amore infinito, quella di questa sera è una dimostrazione di amore. È una difficoltà a cui dobbiamo andare oltre”, le parole dell’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri, al microfono di Dazn, prima della sfida. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.