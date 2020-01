Lazio, Immobile: “Complimenti al Napoli. Non ci arrendiamo mai, è la nostra forza”

L’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in seguito alla vittoria contro il Napoli per 1-0

Questa vittoria rappresenta tanto, soprattutto per come è arrivata. Complimenti al Napoli perché ha disputato una grandissima partita.

Tanti dicono che questa è fortuna vincere al 90esimo, ma in realtà è non mollare mai. Ci è scattato qualcosa nella testa, quello di non arrenderci.

L’obiettivo è di continuare a crescere, siamo col mister da tanto tempo. Adesso si stanno vedendo i frutti di una semina di quattro anni. Non dobbiamo montarci la testa

E’ arrivato anche il gol, sono felice. Ma lo sono ancora di più per la squadra