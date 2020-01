Lazio, Immobile incontenibile: può battere il record di gol in una sola stagione di Serie A

Ciro Immobile può potenzialmente battere il record di gol segnati in una sola stagione di Serie A, record che attualmente appartiene a ​Gonzalo Higuain che nella stagione 2015/16 segnò ben 36 reti totali con la maglia del Napoli. Il centravanti della ​Lazio con la doppietta messa a segno questo pomeriggio nel match contro il Brescia sale a quota 19 gol in 17 presenze con ancora una gara da recuperare contro il Verona per via della Supercoppa italiana del 22 dicembre scorso: Higuain a questo… continua a leggere sul sito di riferimento