Lazio, infortunio Correa: i possibili tempi di recupero, escluse lesioni al polpaccio

Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! In casa ​Lazio c’è preoccupazione per le condizioni di Joaquin Correa. L’attaccante della compagine allenata da mister Simone Inzaghi si è fermato al minuto numero 76, costretto a uscire dal campo in occasione del derby di campionato contro la Roma. Il calciatore ha accusato un problema al polpaccio sinistro, lo stesso che gli aveva procurato un altro stop lo scorso novembre. Nelle… continua a leggere sul sito di riferimento