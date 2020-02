Impegno esterno per l’Inter che, nella 24esima giornata di campionato, affronterà la Lazio in una gara che si preannuncia spettacolare oltre che preziosa in ottica classifica. Questa la probabile formazione dei nerazzurri. A difendere la porta nerazzurra sarà ancora una volta il secondo portiere Padelli che prenderà il posto dell’infortunato Handanovic, non ancora recuperato al 100%. In difesa mister Conte potrà contare sul rientro di Bastoni che prenderà il posto di Godin dopo la squalifica…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Lazio-Inter, ore 20.45: la probabile formazione e le possibili scelte di Antonio Conte proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento