Lazio, Inzaghi: “Anche il Napoli ha assenze, dobbiamo fare punti. Acerbi? Decidiamo oggi”

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani contro il Napoli all’Olimpico.

Lazio, la conferenza di Inzaghi

“Acerbi dice di stare bene, vedremo come sta. Decideremo oggi. Parlo molto con la squadra, abbiamo analizzato come giusto che sia il cammino fatto in campionato. Ci sono cose da rivedere, è normale. Ci manca qualche punto. Ma sono sicuro che risponderemo con i fatti, come sempre fatto”.

Sul rapporto con Lotito

“Con lui ho un rapporto che va oltre il classico allenatore-presidente. Era contento dopo il Bruges, poi ovviamente si aspettava di più dopo Verona e Benevento, ma non ci sono problemi tra di noi. Se il rinnovo dipende dal mercato? Assolutamente no, ho parlato con Lotito. Siamo in sintonia, non ci sono problemi, al momento siamo concentrati solo sul campo. Ci sono Napoli e Milan, poi vedremo. Ci conosciamo da 16 anni e abbiamo un rapporto che va oltre il calcio”.

Sul Napoli

“Subiamo troppi gol è vero, ma è un discorso di squadra. Siamo gli stessi dell’anno scorso, la difesa è rimasta la stessa. Sappiamo di avere delle difficoltà, dal calendario al COVID le problematiche sono state tante. Voglio risposte già da domani sera, contro il Napoli sarà difficile perchè loro sono un’ottima squadra. Anche loro avranno degli indisponibili, sarà una bella sfida con gli episodi decisivi. Domani sarebbe importantissimo per noi vincere, dopo il solo punto con Verona e Benevento dobbiamo invertire il trend. Domani sarà un nuovo inizio”.

