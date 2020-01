Lazio, Inzaghi: “Continuiamo a crescere. Scudetto? E’ sempre più difficile…”

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! la ​Lazio non si ferma e continua il suo volo, ottenendo dopo il netto 5-1 rifilato alla Sampdoria l’undicesima vittoria consecutiva che porta i biancocelesti a soli 3 punti dalla vetta. Questo il commento di mister Simone Inzaghi nel post gara, riportato da Tuttomercatoweb.com Avete reso semplice una partita che non lo era… “Esatto. Avevo messo in guardia la squadra, la Sampdoria… continua a leggere sul sito di riferimento