Lazio, Inzaghi: “Dobbiamo migliorare la condizione, lo faremo giocando. L’obiettivo è la Champions”

La Lazio, a questo punto della stagione, se vuole recuperare la Juventus, non può permettersi di sbagliare. I biancocelesti pronti al match contro il Torino per centrare altri punti e alimentare il sogno scudetto. La vittoria sulla Fiorentina ha ridato forte entusiasmo dopo il ko di Bergamo. Immobile e compagni non hanno voglia di fermarsi. In conferenza stampa, il tecnico Simone Inzaghi ha parlato della sfida che sarà e non solo: “La partita contro la Fiorentina era piena di insidie contro… continua a leggere sul sito di riferimento