Lazio, Inzaghi: “Grande svista di Massa su Lucas Leiva. Meritavamo di vincere, abbiamo dominato”

Lazio, Inzaghi: “Ingenuità di Massa su Lucas Leiva”

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai in seguito alla sconfitta per 1-0 contro il Napoli, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia:

Sull’espulsione di Lucas Leiva

Ha sbagliato Lucas nel prendersela con l’arbitro in seguito. Ma la prima ingenuità è stata fatta proprio dall’arbitro, grande svista del direttore di gara. Leiva aveva preso la palla e lo si è visto dalla traiettoria che ha preso il pallone. Stranamente poi lui ha perso la testa. Cosa che non ha mai fatto prima perché è un giocatore molto intelligente

Sulla partita

Ma bisogna andare avanti. Partita dominata quasi sempre dalla Lazio. Sono molto orgoglioso dei miei giocatori. Hanno fatto una grandissima prestazione, meritavamo di vincere. Abbiamo affrontato un Napoli che comunque ha grandi calciatori che possono metterti in difficoltà. Ripeto, meritavamo sicuramente di più ma dobbiamo imparare anche da queste serate. Gare in cui c’è tanta sfortuna, pare che che il pallone non voglia entrare, in cui gli episodi ti vanno tutti contro

Sulla Coppa Italia

E’ una competizione a cui teniamo molto, che ce l’abbiamo sul petto perché l’abbiamo vinta. Meritavamo di più ma il calcio è questo e va accettato

Sul dispendio di energie

Il dispendio di energie era preventivato, secondo me bisognava fare la partita nel migliore dei modi. E’ normale che abbiamo speso energie, abbiamo fatto una partita in dieci ma anche il Napoli lo era. Abbiamo cinque giorni per riprenderci e fare un grande derby

Su Correa

Il suo recupero è importante. Era fermo dalla partita di Brescia, è rientrato. Ha fatto 40 minuti molto buoni. Sicuramente domenica ci darà una grandissima mano per fare un bel derby

