Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. L’allenatore ha commentato la vittoria dei biancocelesti contro il Napoli in campionato.

CLICCA QUI PER LE PAROLE DI RICCIO A SKY SPORT

Lazio, Inzaghi in conferenza

“Penso che, in campionato, quella di stasera sia stata la migliore gara disputata all’Olimpico. Quando giochi con questa fame le partite si vincono, abbiamo strameritato stasera. Il calcio è cambiato con il Covid perché si gioca sempre e non si riescono a preparare bene le partite. Se non hai fame fai fatica con qualsiasi avversario. Con i miei ragazzi ho un grandissimo rapporto, mi hanno dato tantissimo in questi anni. Siamo in un momento in cui siamo un po’ in ritardo in campionato, ma abbiamo il tempo per recuperare. Ora spetta a noi. Si sono alimentate voci in cui Lotito sarebbe stato furioso con me, ma ieri mattina abbiamo parlato e ci siamo confrontati. Oggi ha parlato con la squadra dicendo che non era contento e che avremmo dovuto fare di più. Per quanto riguarda il mio rinnovo ci sarà modo di parlarne col presidente con più convinzione”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU FACEBOOK

The post Lazio, Inzaghi in conferenza: “Stasera è stata la miglior Lazio vista all’Olimpico quest’anno” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento