Lazio, Inzaghi: “Per lo Scudetto non manca tanto. Mercato? La società è sempre vigile”

“I ragazzi sono stati bravi, sempre in partita. Nel primo tempo abbiamo fatto meglio. Il Napoli ha fatto meglio nel secondo, non siamo riusciti a mantenere le distanze”. E’ logicamente soddisfatto il tecnico della Lazio Simone Inzaghi che, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dopo aver battuto 1-0 il Napoli e centrato il record di dieci vittorie consecutive. “Il Napoli è una grande squadra, 91 punti due anni fa e 79 lo scorso anno non si fanno per caso, sapevamo che ci sarebbe stato da… continua a leggere sul sito di riferimento