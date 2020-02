Lazio, la carica dei 4.000: a Parma settore ospiti quasi sold out

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! Il pareggio interno con il Verona nel recupero di mercoledì scorso non ha permesso alla ​Lazio di accorciare in testa e portarsi al secondo posto solitario a due punti dalla Juve capolista, ma l’entusiasmo dei tifosi biancocelesti non è scemato. Ora il presente si chiama Parma. Nel prossimo impegno di campionato, infatti, la squadra di Simone Inzaghi sarà chiamata alla trasferta in… continua a leggere sul sito di riferimento