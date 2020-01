Lazio, la carica di Inzaghi: “Sfatiamo il tabù Napoli”. Ma dovrà fare a meno di un titolarissimo

​Giornata di vigilia per la ​Lazio e Simone Inzaghi che, all’Olimpico contro il Napoli, cercheranno di infilare il record di 10 vittorie consecutive in Serie A. Queste le parole del tecnico biancoceleste in conferenza stampa, riportate da tuttomercatoweb.com Sono giorni di grande esaltazione ed euforia, i tifosi vedono la classifica e sognano… “Io guardo l’avversario di domani, che è scomodo. Il Napoli due anni fa ha fatto 91 punti e anche l’anno scorso è arrivato secondo. Ha tenuto l’intera… continua a leggere sul sito di riferimento