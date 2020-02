Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! Il centrocampista della ​Lazio, Lucas Leiva, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della sua intervista a DAZN. Ecco le sue parole: Guardi molto calcio in tv? “Seguo la Serie A e la guardo ogni volta che posso, ma se nel fine settimana sono a casa non mi perdo le partite del calcio brasiliano e quelle della Premier League. In famiglia tifiamo Lazio, Liverpool e Gremio. Mia…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Lazio, Leiva: “Non immaginavo di fare così bene in Italia! Futuro? Ho un desiderio” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento