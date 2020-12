Il difensore della Lazio, Luiz Felipe, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Lazio Style Radio parlando del match vinto contro il Napoli ieri sera.

CLICCA QUI PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SUL NAPOLI

Lazio, parla Luiz Felipe

“Abbiamo fatto una grandissima partita, anche chi è entrato. Dobbiamo avere sempre questa mentalità, non è facile giocare ogni tre giorni, ma non devono esserci alibi o scuse, anche le altre giocano ogni tre giorni. Abbiamo dimostrato di avere mentalità, ma non basta solo questa partita, bisogna continuare su questa strada anche a Milano. Quando giochiamo così è dura per tutti, questa è la nostra squadra. Abbiamo affrontato una delle squadre più forti del campionato, dimostrando il nostro valore. Continuiamo così”.

CLICCA QUI PER FOTO E VIDEO ESCLUSIVI

The post Lazio, Luiz Felipe: “Quando giochiamo così è dura per tutti. Napoli una delle più forti del campionato” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento