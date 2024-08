lazio-milan-2-2,-leao-evita-la-crisi-rossonera

(Adnkronos) –

Lazio e Milan pareggiano 2-2 nel match valido per la terza giornata della Serie A. Il pareggio di oggi 31 agosto permette ai biancocelesti di salire a 7 punti. I rossoneri rimangono ancora senza vittorie nell’avvio di campionato: 2 punti in 3 partite per un bilancio deficitario.

Il Milan, senza Theo Hernandez e Leao che partono dalla panchina, rischia subito grosso. Serve il disperato salvataggio di Pavlovic al 3′ per evitare il gol biancoceleste di Dia. Il difensore è il protagonista assoluto in avvio. Corner di Pulisic, colpo di testa di Pavlovic e 1-0 per il Milan all’8′. Il gol è l’unico vero brivido di un primo tempo che i rossoneri gestiscono senza patemi.

La squadra di Fonseca non crea occasioni per il raddoppio ma nella propria metà campo non concede sostanzialmente nulla. La Lazio prova ad alzare il ritmo in avvio di ripresa. I padroni di casa accelerano e nel giro di 4 minuti, tra il 62′ e il 66′, ribaltano il match. Nuno Tavares ara la fascia sinistra e mette in mezzo due palloni d’oro. Il primo è l’assist per il piatto di Castellanos, che firma l’1-1. Il secondo è un invito per Dia, che anticipa Pavlovic e fa centro per il 2-1.

Il Milan prova a scuotersi con una raffica di sostituzioni. Tra gli ingressi, spicca quello di Leao. Il portoghese entra e segna a coronamento di un’azione tutta firmata da panchinari. Theo Hernandez innesca Abraham, rifinitura per Leao che di destro firma il 2-2 al 72′. Entrambe le squadre provano a vincere. La Lazio ha il match point all’80’, Maignan dice no a Zaccagni, solo davanti alla porta rossonera. Chance sprecata, finisce 2-2.