Lazio, Mitrano (Fi): troppi i disservizi delle ferrovie

Subito seduta in commissione Trasporti alla Pisana

Roma, 14 set. (askanews) – “La lunga serie di disservizi sulle linee ferroviarie laziali, dovuti alla soppressione e ai ritardi di numerose corse per il deterioramento delle ruote dei treni, rappresentano un danno per i pendolari e per la regione Lazio. Il presidente Francesco Rocca e l’assessore alla Mobilità, Fabrizio Ghera, si sono attivati subito con Trenitalia e RFI per avere chiarimenti e per cercare di risolvere quanto prima questa situazione che crea gravi problemi per i viaggiatori. Convocherò nei prossimi giorni una seduta di Commissione Trasporti ad hoc chiamando in audizione proprio rappresentanti di Trenitalia e di RFI”. Lo scrive in una nota il presidente della commissione Trasporti in Consiglio regionale del Lazio, Cosmo Mitrano.

“Intanto bene l’attivazione di bus sostitutivi, e, di fronte a tali disservizi, condivido l’idea di applicare sanzioni da parte della Regione nei confronti delle società che gestiscono le ferrovie laziali e che erogano un servizio non adeguato”, conclude.