Lazio-Napoli 1-0, le pagelle degli azzurri: Ospina imperdonabile! Insigne e Allan non bastano

Lazio e Napoli si affrontano per la giornata numero 18 del campionato italiano di Serie A. I biancocelesti sono reduci da nove successi consecutivi, i partenopei cercano il riscatto dopo la sconfitta contro l’Inter.Lazio Ospina 4: Imperdonabile la papera che consente a Immobile di portare in vantaggio la Lazio. Condanna il Napoli alla sconfitta. Di Lorenzo 5.5: Gioca in un ruolo non suo e si vede. Qualche errore in fase di appoggio, ma in marcatura se la cava complessivamente bene salvando… continua a leggere sul sito di riferimento