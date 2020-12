Lazio-Napoli 2-0, perle di Immobile e Luis Alberto

La Lazio ha sconfitto il Napoli per 2-0 nella partita della 13esima giornata di Serie A giocata stasera allo Stadio Olimpico di Roma. Era dal 2012 che i capitolini non collezionavano due successi di fila in casa contro i partenopei, mentre dal gennaio scorso il Napoli non perdeva due partite di fila in campionato. All’uscita delle formazioni dal tunnel, Lazio senza Acerbi che fino a pochi minuti prima della sfida aveva regolarmente effettuato il riscaldamento. I biancocelesti di Simone Inzaghi sono partiti forte e al 9′ l’hanno sbloccata con Ciro Immobile: al sesto gol contro il Napoli (5 con la maglia della Lazio e 1 con quella del Genoa),

