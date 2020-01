Lazio-Napoli, biglietti in vendita da domani: le info utili per i tifosi azzurri

Biglietti Lazio Napoli | La Lazio di Simone Inzaghi ospiterà la squadra di Gennaro Gattuso sabato 11 gennaio alle ore 18 per il secondo anticipo della 19a giornata di Serie A. Ultima giornata del girone d’andata: la formazione biancoceleste è in grande spolvero, terza in classifica con una gara ancora da giocare e fresca di Supercoppa vinta appena dieci giorni fa contro la Juventus.

Biglietti Lazio-Napoli, prezzo e info utili

Da venerdì 3 gennaio alle ore 12 saranno in vendita i biglietti per il Settore Ospiti di Lazio-Napoli, 19esima giornata di Serie A in programma sabato 11 gennaio alle ore 18. Il costo del tagliando è di 30 euro e non ci sono tariffe ridotte.

Per tutte le informazioni utili sull’acquisto dei biglietti e per il regolamento d’uso dello stadio Olimpico cliccare qui. Per scaricare il modulo di ingresso striscioni cliccare qui.

Ciro Immobile guiderà i biancocelesti contro la squadra della sua città, lui che è nato a Torre Annunziata. Il napoletano della Lazio è il capocannoniere della Serie A: 17 gol segnati in 16 partite, ben cinque in più dell’interista Romelu Lukaku.

