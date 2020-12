Sarà Sky a trasmettere in diretta televisiva il posticipo della 13ª giornata di Serie A, Lazio-Napoli, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). In diretta streaming mediante Sky Go, in alternativa su Now Tv.

The post Lazio-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento