Lazio Napoli, i precedenti: 18 le vittorie messe a segno dai partenopei

Il Napoli è pronto a tornare in campo. Dopo la sconfitta rimediata contro l’Inter tra le mura del San Paolo, la compagine partenopea si prepara alla sfida contro la Lazio. Una sfida non semplice vista la caratura della squadra avversaria ma soprattutto per i problemi interni la compagine partenopea. Da un lato, infatti, la squadra è alle prese con alcune assenze importanti come gli infortuni di Koulibaly, Mertens, Maksimovic e la febbre che sembrerebbe aver colpito Ghoulam. Dall’altro c’è il mercato che stravolge e tiene banco con Demme pronto alla firma sul contratto e la trattativa per Lobotka da portare a termine.

I precedenti

Quella contro i biancocelesti rischia, quindi, di diventare una sfida fondamentale per il Napoli di Gattuso. E’ notizia di pochi minuti fa, inoltre, la designazione arbitrale con Orsato di Schio scelto per il match in programma sabato a partire dalle ore 18. Intanto la società partenopea ha diramato, tramite il proprio portale online, i precedenti tra le due squadre:

Sarà la sfida numero 126 tra Lazio e Napoli. E’ la 64esima edizione in casa laziale. Questo il bilancio dei 63 precedenti all’Olimpico: 26 vittorie Lazio, 19 pareggi, 18 successi del Napoli. Ultima vittoria del Napoli in trasferta contro la Lazio in Serie A: 18 agosto 2018 – Lazio v Napoli 1-2 Ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro la Lazio in Serie A: 9 febbraio 2013 – Lazio v Napoli 1-1 Ultima sconfitta del Napoli in trasferta contro la Lazio in Serie A: 7 aprile 2012 – Lazio v Napoli 3-1

