Lazio-Napoli, i precedenti: sei vittorie consecutive azzurre prima dell’ultimo KO

Domenica sera, il turno della tredicesima giornata di serie A, sarà chiuso dal big match tra Lazio e Napoli.

Lazio-Napoli, i precedenti

Un vero e proprio tabù negli ultimi anni per i capitolini, la sfida casalinga contro gli azzurri, reduci da un trend favorevole prima del KO dello scorso anno. Infatti si contano ben sei vittorie consecutive partenopee tra il 2013 e il 2018. Nell’ultimo trionfo all’esordio con Ancelotti in panchina arrivò l’1-2. L’anno scorso i biancocelesti hanno rotto la striscia, vincendo 1-0 grazie ad Immobile su errore di Ospina, quella che fu la decima vittoria consecutiva per i capitolini, loro nuovo record in serie A. Quel giorno si celebrava anche il compleanno dei biancocelesti. L’ultimo pareggio risale al 2012-13, Campagnaro rispose a Floccari per l’1-1 finale.

