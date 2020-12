Lazio-Napoli, Immobile sblocca subito la gara: è 1-0 al nono

Dopo soli nove minuti il match tra Lazio e Napoli si è già sbloccato. Ci pensa il solito Ciro Immobile, con un grandissimo colpo di testa su cui David Ospina non può fare niente. Marcature molto blande da parte dei centrali azzurri, che permettono all’attaccante della Nazionale di staccare senza problemi all’interno dell’area di rigore. Vantaggio per la squadra di Inzaghi che mette il Napoli in una brutta situazione, considerando le grandi abilità in contropiede dei biancocelesti, ipotizzando un assedio azzurro.

LAZIO-NAPOLI, IMMOBILE SBLOCCA LA GARA

Di seguito il video della rete di Ciro Immobile, attaccante biancoceleste. Sesto centro in carriera contro il Napoli, secondo consecutivo in casa, dopo la rete della scorsa stagione su errore di Ospina. Assist per Marusic.

https://www.youtube.com/watch?v=gN9LBhAK8hI

