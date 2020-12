Lazio-Napoli, le probabili: Gattuso obbligato. Inzaghi conferma Escalante – GdS

Domani alle 20.45 il Napoli scenderà in campo allo stadio Olimpico per sfidare la Lazio. Gennaro Gattuso, vista la squalifica di Insigne e gli infortuni di Mertens e Osimhen, dovrà far fronte agli uomini contati in attacco. Simone Inzaghi invece è alle prese con qualche ballottaggio.

Lazio-Napoli, le probabili formazioni di Inzaghi e Gattuso

Di seguito le probabili formazioni ipotizzate da La Gazzetta dello Sport.

LAZIO (3-5-2-): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano.

