Il presidente laziale a margine della relazione semestrale illustrata martedì: “Lo stop prolungato non influenzerà i bilanci del club e il valore dei nostri giocatori non risentirà in modo significativo della situazione»

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Lazio, nessun timore. Lotito: “I conti resteranno in ordine» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento