​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! Nonostante la finestra di trasferimenti invernale abbia chiuso i battenti solamente pochi giorni fa, in casa ​Lazio la dirigenza è già al lavoro sul mercato per mettere a segno qualche colpo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport i biancocelesti sarebbero al lavoro in particolare per rinforzare il reparto arretrato. Il nome in cima alla…

L’articolo Lazio, occhi in casa Real Madrid per rinforzare la difesa: piace Nacho Fernandez proviene da Notiziedi.

