Lazio, Rocca: vogliamo essere al top nella medicina di precisione

“Abbiamo le capacità, le risorse umane e le tecnologie per farlo”

Roma, 8 apr. (askanews) – “Oggi ho portato il mio saluto durante lo Human Genome Meeting, che per la prima volta si è svolto in Italia nel rettorato della Sapienza Università di Roma. La medicina di precisione è fondamentale per studiare il Dna del paziente e comprendere quali patologie possa sviluppare e quali terapie siano più efficaci. Un onore aprire una giornata così importante, considerando che a Roma ci sono grandi scuole, come quella del professor Novelli a Tor Vergata o della professoressa Grammatico al San Camillo”. Lo ha scritto su facebook il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

“Per questo – ha spiegato Rocca – siamo orgogliosi del lavoro che portano avanti ogni anno e per i numerosi centri che sono cresciuti. Parliamo di un’avanguardia della medicina, dove ogni anno vengono salvate numerose persone. Con la Regione Lazio vogliamo essere ai primi posti per l’utilizzo di questo tipo di medicina, nonostante le difficoltà che stiamo vivendo considerando i debiti finanziari lasciati sulla sanità”.

Ma “abbiamo realtà, come quella del Sant’Andrea – ha ricordato il governatore del Lazio -, che andremo a potenziare. Il tavolo tecnico che abbiamo convocato con i medici di famiglia sull’utilizzo della medicina di precisione, per dare maggiore consapevolezza ai medici di base sull’unicità che rappresenta questo sistema per la diagnosi delle malattie, rappresenta il ruolo centrale che vuole avere la Regione Lazio per lo sviluppo di una nuova medicina”.

“Abbiamo tutte le capacità, le risorse umane e le tecnologie in campo per fare passi da gigante”, ha concluso Rocca.