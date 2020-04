Lazio, senti Luis Alberto: “Vogliamo vincere, lotteremo fino alla fine”

​”Gioco per divertimento perché è questa la mia passione”. Così Luis Alberto, uno dei protagonisti principali della cavalcata della ​Lazio interrotta solo dall’esplosione dell’emergenza Coronavirus, ha parlato ai microfoni della radio ufficiale del club biancoceleste del suo amore per il calcio e delle ambizioni personali e della squadra capitolina. La Lazio si trova ad un solo punto dalla capolista Juventus e spinge al massimo per riprendere il campionato. Stando alle ultime notizie si… continua a leggere sul sito di riferimento