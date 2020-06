Lazio sotto assedio, Lotito teme di perdere lo Scudetto e prepara la controffensiva

La Lazio è in piena corso per la conquista dello scudetto, un obiettivo inimmaginabile per la compagine di Simone Inzaghi all’inizio della stagione. I biancocelesti hanno tuttavia praticamente già raggiunto l’obiettivo della partecipazione alla prossima Champions League. Eppure l’atmosfera in casa è piuttosto tesa. Nelle ultime settimane ci sono stati degli eventi che hanno minato la serenità del patron Claudio Lotito. Lega Serie A Unveils 2018/19 Fixture Il presidente della Lazio ha dovuto… continua a leggere sul sito di riferimento