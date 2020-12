Lazio, Tare: “Contro il Napoli abbiamo l’opportunità di dimostrare di aver imparato dai nostri errori”

Mancano, orami, pochi minuti all’inizio di Lazio-Napoli. Il direttore sportivo dei biancocelesti, Igli Tare, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto della situazione in vista della prestigiosa sfida.

Le parole di Tare in vista di Lazio-Napoli

Ecco quanto dichiarato da Igli Tare ai microfoni di Sky Sport:

“Contro il Napoli avremo l’opportunità di dimostrare che abbiamo imparato dai nostri errori. Possiamo portare a casa una vittoria che può servire allo spirito di questa squadra. In questa settimana ci siamo confrontati molto, abbiamo analizzato gli errori. Speriamo di ripartire con il piede giusto. Ci sono i problemi, gli infortuni, ma sono alibi. In questo momento conta solo vincere. Vogliamo rivedere le spirito visto in Champions League. Caicedo via? Se ne parla tanto. La scorsa estate aveva un accordo per andare in Qatar, e noi abbiamo preso Muriqi. Poi lui è rimasto con noi”.

