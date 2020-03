Il presidente dell’associazione calciatori attacca il patron della Lazio: “Non so cos’abbia in mente chi pensa adesso gli allenamenti, forse viuole solo avvantaggiarsi». Ma Lotito non si piega: sabato nuovo punto della situazione

L’articolo Lazio, Tommasi attacca Lotito: “È assurdo pensare di allenarsi» proviene da Notiziedi.

