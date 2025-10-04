sabato, 4 Ottobre , 25

Venezia, voleva fare il bagno nel Canal Grande: morto 32enne

(Adnkronos) - Il corpo di un cittadino cinese...

Romics d’oro alla leggenda Disney Ron Clements: “IA avanza ma animazione resterà umana”

(Adnkronos) - Il Romics 2025 ha omaggiato uno...

Corteo pro Pal a Roma, spuntano le bandiere di Hamas e Hezbollah

(Adnkronos) - Al corteo pro Pal di Roma...

Flotilla, attivisti turchi liberi: “Greta costretta a baciare bandiera Israele”

(Adnkronos) - "Hanno trascinato Greta, l'hanno costretta a...
lazio-torino-3-3:-finale-thriller,-rissa-e-recupero-‘extralarge’.-cos’e-successo-all’olimpico
Lazio-Torino 3-3: finale thriller, rissa e recupero ‘extralarge’. Cos’è successo all’Olimpico

Lazio-Torino 3-3: finale thriller, rissa e recupero ‘extralarge’. Cos’è successo all’Olimpico

DALL'ITALIA E DAL MONDOLazio-Torino 3-3: finale thriller, rissa e recupero 'extralarge'. Cos'è successo all'Olimpico
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Lazio-Torino finisce 3-3 oggi, sabato 4 ottobre. A far discutere è soprattutto il finale della partita dell’Olimpico, in cui l’arbitro Piccinini assegna 4 minuti di recupero sul punteggio di 2-2. Nel secondo di questi, i granata trovano il vantaggio con il colpo di testa di Coco, convalidato dopo check Var. Dopo pochi secondi, i biancocelesti si proiettano però alla ricerca del pari e Noslin viene atterrato in area proprio da Coco. Serve un nuovo check, il direttore di gara viene richiamato al video e assegna il penalty dopo un principio di rissa e proteste capitoline. Diversi i minuti di attesa. Sul dischetto va quindi il capitano Danilo Cataldi, che trova il 3-3 al minuto 103′. Il gol del centrocampista coincide con il triplice fischio 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.