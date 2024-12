Lazio torna alla vittoria, 2-1 nel finale a Lecce

(Adnkronos) – Riprende il cammino della Lazio che batte il Lecce per 2-1 dopo il pesante stop casalingo contro l’Inter. Allo stadio Via del Mare, i biancocelesti portano via i tre punti dopo una partita difficile risolta solo allo scadere.

Il risultato si sblocca nel recupero del primo tempo. Assegnato un rigore agli uomini di Baroni per un fallo di mano sulla linea di porta di Guibert, che costa l’espulsione al difensore leccese. Castellanos realizza dagli undici metri. Con una rete di vantaggio e un uomo in più, la ripresa si apre con una doccia fredda per la Lazio. Passano appena 5 minuti e il Lecce agguanta il pareggio con un diagonale al volo di Tete Morente. I biancocelesti reagiscono con rabbia ma al 64′ un gol di Dia viene annullato per fuorigioco. La trincea degli uomini di Giampaolo regge fino all’87’, quando il neo entrato Marusic trova il raddoppio sugli sviluppi di un calcio d’angolo. C’è ancora tempo per un sussulto, ma al 94′ la traversa salva Provedel su un colpo di testa di Kaba.