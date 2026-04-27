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Lazio-Udinese 3-3, Maldini salva Sarri nel recupero
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Lazio-Udinese 3-3, Maldini salva Sarri nel recupero

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(Adnkronos) –
Pareggio tra Lazio e Udinese. Oggi, lunedì 27 aprile, i biancocelesti sono stati fermati dai friulani all’Olimpico, impattando sul 3-3 nel posticipo della 34esima giornata di Serie A. A decidere la partita i gol di Ehizibue al 18′, di Pellegrini al 50′, di Pedro all’80’, alla doppietta di Atta, all’86’ e al 93′, e al pareggio in extremis di Maldini al 95′. 

Con questo punto la Lazio sale a 48 punti in classifica, agganciando il Bologna all’ottavo posto ma restando a -6 dall’Atalanta settima. Raggiunge quota 44 invece l’Udinese, undicesima. 

 

Nella prossima giornata di Serie A, la Lazio sfida la Cremonese in trasferta mentre l’Udinese ospita il Torino. 

 

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