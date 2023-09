Lazio-Umbria, incontro fra Regioni per lo sviluppo delle aree interne

Tra Enrico Melasecche, Manuela Rinaldi ed Eleonora Berni

Roma, 7 set. (askanews) – Incontro nella sede della Giunta regionale del Lazio, in via Cristoforo Colombo, tra la Regione Umbria e la Regione Lazio per avviare azioni di sistema, sviluppo e miglioramento delle infrastrutture tra i due enti. Hanno preso parte all’incontro, l’assessore alle Infrastrutture, ai Trasporti, alle Opere pubbliche, alle Politiche della casa e alla Protezione civile della Regione Umbria, Enrico Melasecche, l’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, e il consigliere della Regione Lazio, Eleonora Berni.

Durante l’incontro si è parlato della realizzazione della ciclovia Assisi-Roma, con l’obiettivo di creare un collegamento tra le due regioni e connettere al meglio i territori francescani, e del completamento della Orte-Civitavecchia, nel tratto tra Monteromano e Tarquinia, al fine di garantire anche il trasporto speciale su gomma a servizio delle Acciaierie di Terni.

“È stato un incontro importante per instaurare dei rapporti di collaborazioni tra regioni limitrofe per la crescita dell’Italia centrale e lo sviluppo delle aree interne”, ha dichiarato l’assessore Rinaldi.

“Finalmente con la nuova Giunta del Lazio abbiamo aperto un rapporto di collaborazione specifico. In questa ottica è stato costituito un tavolo tecnico per far avanzare una serie di progetti significativi che interessano le nostre due regioni”, ha spiegato l’assessore Melasecche.