Lazio, Valiani (UGL): accordo con Regione per qualità vita

Una delle sfide “l’inverno demografico”

Roma, 4 apr. – “Grazie all’accordo sottoscritto tra UGL Lazio e Regione Lazio, abbiamo definito i provvedimenti messi in campo per migliorare la qualità della vita dei cittadini del Lazio. Alcune misure sono già state attuate, come l’abbattimento dell’INPEF e la riduzione delle liste d’attesa. Questo percorso è destinato a proseguire, con l’obiettivo di apportare ulteriori miglioramenti. Proprio oggi, al Parlamento europeo, abbiamo avviato un nuovo percorso con la creazione dell’Osservatorio sulla natalità. L’inverno demografico rappresenta una sfida cruciale e, attraverso la raccolta e l’analisi dei dati, lavoreremo per affrontare questa crisi che coinvolge sia la regione che l’intero Paese. Grazie a questo osservatorio, potremo anche contribuire a migliorare il futuro delle nuove generazioni”.Lo ha dichiarato Armando Valiani, segretario UGL Lazio, a margine di un evento al Parlamento europeo.