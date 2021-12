ROMA – Il Lazio va verso l’obbligo di mascherina anche all’aperto a partire dalla prossima settimana. A quanto apprende l’Agenzia Dire, la misura precauzionale, a prescindere dal colore della regione, potrebbe essere firmata già lunedì dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, per poi entrare in vigore a partire da giovedì 23 dicembre. La misura è già stata adottata per il periodo delle festività natalizie nelle vie più frequentate della Capitale. Nonostante ciò, ieri a causa del forte affollamento, è stato necessario chiudere parte di via del Corso, dal lato di piazza del Popolo.

LEGGI ANCHE: Gualtieri: “A Roma mascherine all’aperto dal 6 dicembre in centro”

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Lazio verso obbligo mascherina all’aperto dal 23 dicembre proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento