Lazio,D’Amato:”non temo avversari, faccio appello al voto utile”

“Sono convinto che vinceremo”

Roma, 14 gen. (askanews) – “Chiedo da subito un voto utile agli elettori per evitare che le destre ci riportino agli anni di disastro soprattutto per i conti della sanità regionale”. Lo ha affermaro il candidato Pd del centrosinistra Alessio D’Amato, interventuto con Matteo Orfini all’apertura del comitato elettorale della capolista del Partito democratico di Frosinone, Sara Battisti.

“Vi do una notizia in anteprima: noi – si è detto sicuro D’Amato- vinciamo le elezioni. Mi rivolgo a tutti con la forza dei risultati raggiunti in questi anni soprattutto nella battaglia al Covid che ha fatto del Lazio un modello e questo modello intendo riproporlo in tutti i settori importanti della vita economica della nostra Regione. Non temo nessun avversario, abbiamo un programma chiaro e siamo stati i primi a presentarlo con una coalizione di 7 liste. Sono convinto che vinceremo”.

“Abbiamo la credibilità di affrontare le sfide del futuro – ha fatto eco Battisti – perché i risultati di questi anni sono stati tanti e importanti. La destra non è credibile, non ha un programma, vive di slogan e alla prova del governo nazionale sta già dimostrando di non saper mantenere quanto promesso in campagna elettorale. Noi abbiamo un programma chiaro e realizzabile che si fonda su cinque pilastri: indennità mensile di 800 euro destinata a disoccupati, giovani in cerca di prima occupazione e donne con figli a carico in cerca di ricollocazione, Lazio 4.0 per l’innovazione delle Pmi, trasporto gratuito per gli under 25 e gli over 70, il piano delle 100 comunità energetiche in 100 comuni, ‘Lazio strade sicure’ per ridurre drasticamente il numero degli incidenti”.

