AGI – Il salvataggio di Lufthansa è in pericolo, dopo che il maggiore singolo azionista della compagnia, Heinz-Hermann Thiele ha detto di non essere soddisfatto dell’accordo che dà al governo tedesco una partecipazione del 20% nel capitale, così come due posti nel suo consiglio di vigilanza.

A rischio l’accordo con Berlino, appello agli azionisti

Potrebbe quindi essere bloccato il piano di salvataggio da 9 miliardi di euro concordato con Berlino. In vista dell’assemblea generale degli azionisti prevista per la prossima settimana, il 25 giugno, “il consiglio di amministrazione ritiene possibile che il pacchetto di stabilizzazione possa fallire”, ha dichiarato Lufthansa in una nota facendo quindi “urgente appello”

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo L’azionista miliardario Thiele punta i piedi, in bilico il piano di salvataggio per Lufthansa proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento