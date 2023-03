Lazio:Rocca vede Meloni,conto alla rovescia per nuova Giunta

Lunedì la cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio Regionale

Roma, 8 mar. (askanews) – “La Giunta? Stiamo lavorando, la presenteremo tra giovedì e venerdì”. Lo aveva detto nei giorni scorsi il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a poche ore dalla sua proclamazione e dall’insediamento negli uffici di via Cristoforo Colombo a Roma e ora il governatore è impegnato a rifinire la squadra che lo accompagnerà. Poco fa l’incontro a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, un incontro a porte chiuse, mentre a ore dovrebbe essere ufficializzata la rosa degli assessori. Sono state giornate di trattative e di incontri quelle appena trascorse tra i coordinatori dei partiti che formano la coalizione di centrodestra, con un Rocca granitico nello smentire ai giornalisti i rumors che raccontavano di liti e scontri tra FdI, FI e Lega per gli assessorati.

La soluzione per la Giunta sembra esser vicina con una squadra che dovrebbe esser composta da dieci assessori. La delega alla Sanità dovrebbe restare nelle mani di Rocca, come lui stesso in più occasioni ha ventilato, a Fratelli d’Italia andrebbero sei assessorati, a Forza Italia due e alla Lega uno, tenendo conto della presidenza dell’Aula del Consiglio regionale e delle vicepresidenze della Pisana e della Giunta. Intanto in Consiglio regionale fervono i preparativi per l’insediamento del nuovo Governo regionale. Sono giorni che alla Pisana si lavora per la cerimonia di insediamento del Consiglio regionale che è calendarizzata per lunedì 13 marzo.

Intanto c’è attesa per la comunicazione della data di presentazione della nuova giunta regionale, venerdì stando a quanto si apprende e a quanto riferito dallo stesso Rocca in occasione del colloquio con il Presidente Meloni.

