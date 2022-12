Lazza svela Sirio (Concertos), nuova edizione dell’album da record

Dal 16 dicembre, e dopo Sanremo al via il tour nei palazzetti

Roma, 5 dic. (askanews) – Lazza chiude un anno di successi e si prepara a un grande 2023: dopo l’annuncio della partecipazione alla 73esima edizione del Festival di Sanremo nella categoria Big, l’artista svela oggi l’uscita, per Island Records, di Sirio (Concertos), la nuova edizione pianoforte, voce e archi dell’album dei record, disponibile in fisico e digitale da venerdì 16 dicembre, e da oggi in presave.

Sirio, che ha consacrato Lazza nell’Olimpo della musica italiana e non – Triplo Disco di Platino, oltre 600 milioni di stream complessivi nonché l’album più ascoltato in Italia nel 2022 su Spotify, entrato di diritto nella storia della FIMI per aver totalizzato 17 settimane in testa alla classifica degli album più venduti – arriva ora in una speciale edizione che include 8 dei suoi più iconici brani in un’inedita versione piano, voce e archi, con pianoforte interamente suonato dall’artista.

Delicatezza del piano, forza delle liriche: con Sirio (Concertos) tornano a fondersi più che mai le due anime artistiche di Lazza, che veste di nuova linfa e profondità le hit trasversali del suo ultimo progetto discografico, unendo una volta in più la solida preparazione musicale all’attitudine dirompente da freestyler. Sirio (Concertos) sarà disponibile nei formati Doppio CD Autografato, Doppio Vinile Autografato, Doppio CD Standard e Doppio Vinile Standard.

Il cantante e pianista – artista del roster Me Next con all’attivo 33 Dischi di Platino e 36 Dischi d’Oro – chiude così il cerchio di quello che è stato a tutti gli effetti un anno memorabile, preparandosi a un 2023 che si preannuncia esplosivo: sulla scia della partecipazione sul palco dell’Ariston, Lazza si esibirà live nei palazzi dello sport più importanti d’Italia con il suo Ouver-tour, la tournée prodotta e organizzata da Vivo Concerti e Next Show prevista per i mesi di aprile e maggio 2023, con cui ha già messo a segno una tripletta da tutto esaurito al Mediolanum Forum.

