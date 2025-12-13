lc3-trasporti-e-costa-crociere,-avanti-su-logistica-marittima-green

Roma, 13 dic. (askanews) – LC3 Trasporti, azienda umbra leader nel trasporto sostenibile a livello nazionale ed europeo, e Costa Crociere, hanno avviato nei porti di Genova e Savona una sperimentazione che prevede l’utilizzo di camion elettrici per le attività di approvvigionamento sotto nave.

Il test, condotto nell’ottobre 2025, ha visto l’impiego di veicoli pesanti elettrici (BEV) con capacità superiore a 40 tonnellate. Questa iniziativa rappresenta una naturale evoluzione di un percorso già consolidato, che negli anni scorsi ha visto l’introduzione di mezzi alimentati a BIO-LNG per ridurre le emissioni nelle attività logistiche. L’introduzione dei BEV consente ora di azzerare le emissioni per le tratte completamente elettrificabili.

I risultati raggiunti hanno portato alla decisione di continuare la collaborazione anche nel 2026, con l’intenzione di incrementare l’utilizzo di veicoli elettrici. L’obiettivo è integrare gradualmente le soluzioni a zero emissioni con quelle già in uso a BIO-LNG, impiegate sulle tratte medio-lunghe in Italia e in Europa, per massimizzare la riduzione dell’impatto ambientale nelle diverse aree operative.

La collaborazione tra LC3 Trasporti e Costa Crociere, avviata nel 2022, ha già permesso di ottenere una significativa riduzione delle emissioni di CO2 rispetto ai livelli del 2018, grazie alla copertura di diverse tratte nazionali e internazionali con mezzi a basso impatto. L’introduzione dei camion elettrici si inserisce quindi come un ulteriore tassello di un percorso più ampio e strutturato, che punta a rendere la logistica marittima sempre più sostenibile e in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione.

Grazie alle iniziative sviluppate negli ultimi anni, LC3 Trasporti ha contribuito a portare i servizi logistici di Costa Crociere verso standard di sostenibilità già in linea con i futuri obiettivi europei sulle emissioni. “Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Costa Crociere, azienda italiana parte di Carnival Corporation come partner in questo ambizioso progetto. Da tre anni lavoriamo fianco a fianco, passo dopo passo, migliorando continuamente le nostre soluzioni di trasporto per un obiettivo comune: la salvaguardia dell’ambiente e delle nuove generazioni”, commenta Michele Ambrogi, Direttore Commerciale di LC3 Trasporti.

Il nostro percorso verso la neutralità dei gas serra continua sotto la bandiera dell’innovazione. Questo vale non solo per la nostra flotta, ma anche per tutte le attività accessorie della crociera, inclusa la logistica necessaria per rifornire le nostre navi. Per questo motivo, dopo una prima esperienza positiva nel 2023, abbiamo deciso di estendere la collaborazione con LC3 Trasporti, un partner italiano che condivide i nostri valori e la nostra visione”, ha dichiarato Marco Diodà, Vice President Procurement & Supply Chain di Costa Crociere. Con l’avvio di questa nuova sperimentazione, LC3 Trasporti prosegue lungo un chiaro percorso di innovazione nella logistica sostenibile, collaborando con Costa Crociere per introdurre soluzioni operative a sempre minore impatto ambientale. Questa iniziativa si inserisce in una strategia di lungo periodo che punta a integrare tecnologie a basse emissioni nei servizi di approvvigionamento portuale, confermando l’impegno delle due aziende verso la decarbonizzazione.