Le 3 cose che ho imparato dopo le due semifinali di ritorno di Coppa Italia

Anche il calcio italiano è ripartito dopo l’emergenza sanitaria mondiale che da marzo ci ha privato delle partite. Una ripartenza a rallentatore. Due partite terminate in parità e che non si sono contraddistinte per lo spettacolo in campo. La prima, quella tra Juventus e Milan, molto blanda e sonnolenta; la seconda, quella tra Napoli e Inter, un po’ più vivace che ci ha permesso (almeno) di vedere due gol (uno per parte). Alla fine in finale di Coppa Italia si affronteranno partenopei e… continua a leggere sul sito di riferimento