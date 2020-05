AGI – Minneapolis, teatro dell’omicidio di un afroamericano da parte di un agente di polizia, irrompe nelle presidenziali Usa riportando in primo piano il razzismo in America ed alimentando la pressione su Joe Biden perché scelga una donna di colore come candidata vice nel ticket democratico per la corsa alla Casa Bianca.

In pole position che ne sono cinque: Kamala Harris, Val Demings, Keisha Kance Bottoms, Susan Rice, Stacey Adams. “Vogliamo che il nostro voto non sia dato per scontato e che vengano affrontate attivamente e con urgenza alcune questioni che persistono nelle nostre comunità”, ha avvertito Ilhan Omar,

L’articolo Le 5 donne di colore in pole per diventare vice-Biden proviene da Notiziedi.

