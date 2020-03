Le 7 battaglie più epiche della storia del calcio

​La storia del calcio è ricca di episodi che rimarranno impressi a lungo nelle menti degli appassionati, partite indimenticabili che hanno lasciato il segno per lo spettacolo, l’atmosfera sugli spalti, le giocate e i duelli in campo. Ecco quali sono le sette battaglie più epiche che non ci stancheremo mai di rivivere. 7 – Amburgo 4-4 Juventus (13/09/2000) Settembre 2000, Volksparkstadion. L’Amburgo ospita la favoritissima Juventus in Champions League, scendendo in campo non sconfitto ma con la… continua a leggere sul sito di riferimento