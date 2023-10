Le aziende che investono in ESG sono più competitive e pensano al futuro

Presentato “ESG-Valore condiviso” realizzato da Start Magazine con ICINN

Le aziende che si concentrano sulla sostenibilità, l’ambiente e la società tendono a ottenere risultati migliori e ad essere più competitive della concorrenza. In realtà, sono meglio preparate ad affrontare gli shock che derivano dalla crisi.

Gli investitori ne sono consapevoli e selezionano società e portafogli conformi agli standard ESG, acronimo di “Environmental, Social and Governance”, e selezioneranno gli standard sempre più popolari necessari per rendere le aziende europee più sostenibili, ad esempio attraverso la decarbonizzazione, per valutare i loro investimenti futuri.

Maggiore competitività significa minori commissioni per gli investitori. Secondo i dati Morningstar, i benefici che li spingono a decidere di continuare a puntare su fondi e attività ispirate ai principi di sostenibilità rispetteranno le aspirazioni dei giovani nel medio-lungo termine in linea con transizione green.

E’quanto emerge dal paper “ESG – Valore condiviso” realizzato da Start Magazine in collaborazione con ICINN-Istituto per la Cultura dell’Innovazione, IGT e Inwit, che è stato presentato oggi a Roma.

L’evento, che si è tenuto presso la sede di Start Magazine ed è stato trasmesso in live streaming dal quotidiano online, ha visto la partecipazione di Stefano Saracchi (Direttore Centrale Organizzazione e Digital Transformation, Agenzia Dogane e Monopoli); G.B. Zorzoli (Presidente Onorario Coordinamento FREE); On. Maddalena Morgante (Camera dei Deputati); On. Giulio Centemero (Camera dei Deputati); Giuliano Frosini (Senior Vice President Italy Public Affairs Media & External Relations IGT); Michelangelo Suigo (External Relations, Communication & Sustainability Director INWIT).

Il confronto tra i relatori ha offerto l’opportunità di approfondire i temi pubblicati nel paper “ESG – Valore condiviso”, anche alla luce dell’esperienza di aziende e Istituzioni.

