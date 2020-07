Le baby pensioni costano 7 miliardi, quanto il reddito di cittadinanza

Le cosiddette pensioni baby “costano alle casse dello Stato circa 7 miliardi di euro all’anno (pari allo 0,4 per cento del Pil nazionale), lo stesso importo previsto quest’anno per il reddito/pensione di cittadinanza e superiore di quasi 2 miliardi della spesa necessaria nel 2020 per pagare gli assegni pensionistici a coloro che beneficeranno di quota 100. Lo afferma l’Ufficio studi della Cgia, analizzando dati Inps.

“Il termine baby pensionati è ovviamente informale, non ha alcun fondamento legislativo e abbiamo deciso di racchiudere in questa categoria – afferma il coordinatore dell’Ufficio studi Paolo Zabeo – coloro che hanno lasciato il lavoro prima della fine del 1980.

