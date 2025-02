Le balle spaziali di Musk: accusa Biden di aver “abbandonato” due astronauti sulla Iss

ROMA – Balle spaziali. Elon Musk è riuscito a battibeccare con un astronauta danese dell’Esa sull’idea, contrabbandata dal miliardario sudafricano, che Joe Biden avrebbe intenzionalmente abbandonato due astronauti americani a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Andreas “Andy” Mogensen aveva condiviso su X una clip di Fox News con Musk e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in cui Musk affermava che Butch Wilmore e Suni Williams della Nasa erano rimasti bloccati nell’avamposto orbitale per “ragioni politiche” e che la nuova amministrazione stava arrivando a salvarli. “Che bugia. Che arriva proprio da uno che si lamenta della mancanza di onestà dei media mainstream”, ha scritto l’astronauta 48enne dell’Agenzia spaziale europea.

Mogensen è stato due volte sulla ISS, anche a bordo di una capsula Crew Dragon della SpaceX durante una missione del 2023. Musk ha risposto definendo Mogensen “completamente ritardato”, aggiungendo che “SpaceX avrebbe potuto riportarli indietro diversi mesi fa” e che aveva fatto un’offerta del genere all’amministrazione Biden. Musk non ha spiegato in dettaglio cosa comportasse quell’offerta.

Wilmore e Williams volarono verso la ISS a bordo di un Boeing Starliner per quella che avrebbe dovuto essere una missione di prova di otto giorni per certificare la nuova navicella spaziale. Ma alcuni problemi ai propulsori spinsero la NASA a decidere che la Starliner sarebbe dovuta tornare senza equipaggio e che la coppia sarebbe tornata a bordo della navicella spaziale della missione Crew-9 di SpaceX, lanciata a settembre con un equipaggio di due persone anziché quattro, proprio per agevolarli. Il viaggio di ritorno era inizialmente previsto per febbraio, ma è stato poi posticipato a marzo a causa dei ritardi da parte di SpaceX nella preparazione della navicella per Crew-10, il cui equipaggio sostituirà quello di Crew-9.

“Elon, ammiro da tempo te e ciò che hai realizzato, soprattutto in SpaceX e Tesla”, ha risposto Mogensen a Musk. “Sai bene quanto me che Butch e Suni stanno tornando con Crew-9, come da programma da settembre scorso. Anche adesso, non stai mandando una nave di soccorso per riportarli a casa. Stanno tornando con la capsula Dragon che è sulla ISS da settembre scorso”.

