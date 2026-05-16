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Le Bambole di Pezza annunciano il “Summer tour 2026″
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Le Bambole di Pezza annunciano il “Summer tour 2026″

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Milano, 16 mag. (askanews) – Le Bambole di Pezza annunciano il “Summer Tour 2026”: dopo il Concertone del Concerto del Primo Maggio 2026 e il recente tour nei club, la band porterà la propria carica rock nei grandi spazi all’aperto dell’estate italiana. Un nuovo capitolo live che arriva nel momento più intenso e significativo della carriera del gruppo, reduce da mesi che ne hanno consolidato il ruolo tra le realtà più riconoscibili e identitarie della scena rock contemporanea.

Il tour arriva a poche settimane dall’uscita di “Porno”, il nuovo singolo pubblicato l’8 maggio per EMI Records/Universal Music: un brano diretto e senza filtri che affronta i temi della libertà femminile e dell’autodeterminazione, confermando l’attitudine della band a decostruire stereotipi e convenzioni attraverso una scrittura esplicita e contemporanea. Dopo aver incendiato Piazza San Giovanni al Primo Maggio, le Bambole di Pezza tornano così on the road con una serie di appuntamenti estivi che promettono tutta la forza di uno show costruito sul contatto diretto con il pubblico.

Le date del “Summer Tour 2026”, prodotto e organizzato da Friends and Partners e Color Sound.

10 luglio – Sant’Angelo di Gatteo (FC) – Barrocci Summer Festival / Area Campo Sportivo 16 luglio – Bellinzona – Nevermind Music Fest / RSI Night – Parco Urbano 22 luglio – Lignano Pineta (UD) – Piazza Marcello D’Olivo 20 agosto – Marina di Pisa (PI) – Marenia / Piazza Giuseppe Viviani 21 agosto – Veroli (FR) – Tarantelliri Festival / Area Esterna Palacoccia 12 settembre – Argenta (FE) – Fiera / Piazza Garibaldi 13 settembre – Melilli (SR) – Piazza Umberto

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